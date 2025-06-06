شكرا لقرائتكم خبر عن مليون رسالة توعوية بـ9 لغات تتناقلها الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مليون رسالة توعوية لضيوف الرحمن بهدف تعزيز وعي الحجاج بالإرشادات والتعليمات خلال رمي الجمرات إضافة إلى فيديو توعوي، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وتم توزيعها على الحجاج ضمن منظومة التوعية والإرشاد خلال موسم الحج، وضمان سلامتهم وسهولة تنقلهم داخل مشعر منى.

تضمنت الرسائل مجموعة من التعليمات والإرشادات مترجمة إلى 9 لغات مختلفة لتوعية ضيف الرحمن أثناء ذهابه لمنشأة الجمرات، تشمل آلية رمي الجمرات عبر نظام المسارات والاتجاه الواحد، وأهمية متابعة اللوحات الإرشادية داخل منشأة الجمرات ودورها في توجيه الحجاج نحو الطرق الصحيحة والآمنة، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بأوقات التفويج والتعريف بمحطات قطار المشاعر، مع التنويه بتجنب حمل الأمتعة الثقيلة، والتذكير بعدم الجلوس في الساحات والطرق المؤدية للجمرات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.

واشتملت الرسائل الإعلامية المقدمة من كدانة على التعريف بالخطوات العملية لمشروع نحو منى -جزء من مشروع التوجيه المكاني- والتي من خلالها يتمكن الحاج من الوصول لمخيمه بسهولة، بدءًا بحفظ لون ورقم منطقة المخيم، والتقاط صورة لمعلومات اللوحة عند مدخل البوابة، ثم تتبع اللوحات الإرشادية والأعمدة الملوّنة المرتبطة بالمنطقة، علاوة على أعمدة إضاءة الليزر التي ترشدهم لمواقع مخيماتهم من مسافات بعيدة، إضافة إلى تخصيص كل دور من منشأة الجمرات بلون منطقة محددة، مما يساعد الحاج في اختيار المسار الصحيح أثناء أداء النسك.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من جهود كدانة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بتعزيز وعي الحجاج بالتعليمات والإرشادات المتوافقة مع الأنظمة المعمول بها ضمن خطة الحج، بما يسهم في تحقيق رحلة آمنة تتوفر فيها وسائل السلامة والتنظيم، وتُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.