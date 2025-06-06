شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية توجه باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات طوال العيد والان مع تفاصيل الخبر

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي مدار اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك في اتصالات مع المحافظين للعمل على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم خلال الإجازة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم التهنئة لجميع العاملين بالوزارة والقطاعات التابعة لها والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الاضحي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن تقرير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة إلى هدوء الحالة العامة علي مستوي المحافظات وخروج المواطنين والأسر إلي الحدائق العامة والخاصة والمتنزهات للاحتفال مع أسرهم.

كما أشار تقرير مركز الشبكة الوطنية إلى حرص المحافظين على التواجد بين المواطنين وأداء صلاة العيد وتوزيع الهدايا على الأسر والأطفال وزيارة عدد من المستشفيات ودور الرعاية والايتام والمسننين لتقدم الدعم والمساندة لهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين واستمرار متابعة مراكز السيطرة بالمحافظات وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والقري والأحياء لتطورات الوضع، مع ضرورة تواجد القيادات التنفيذية في مواقعها علي مدار الساعة لضمان الاستجابة لأي أحداث طارئة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية مواصلة اليقظة التامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.