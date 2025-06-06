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الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد

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  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 1/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 2/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 3/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 4/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 5/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 6/7
  • الصور الأولى للإفراج عن 2215 نزيلا بعفو رئاسى من مراكز الإصلاح فى العيد 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 06 يونيو 2025 04:08 م

ينشر الخليج 365 الصور الأولى للإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل فى العيد والتى توثق فرحة المفرج عنهم وذلك إنفاذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين إستوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025م.


عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. وقد انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على (2215) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.


ومن جانبهم أعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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