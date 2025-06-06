شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة غدا السبت 7 يونيو بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا السبت 7 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8-4 صباحًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2:5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 29 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.