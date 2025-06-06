شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة بأغلب الأنحاء.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة 35 وجنوب الصعيد 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة الساعة التاسعة طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، جاءت على النحو الآتي: القاهرة 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية الشرقية 24 درجة مئوية، جنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وأوضحت أنه يسود اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2:5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.