شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يلتقى نظيره البرازيلى فى جنيف لبحث تطوير برامج التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا ثنائيا هاما مع نظيره البرازيلى، وقد تركز الحوار بين الجانبين على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الحركتين النقابيتين فى مصر والبرازيل، وذلك على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف،



شارك بالاجتماع كل من: عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام رضوان: أمين صندوق الاتحاد العام، ومحمد حنفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، فى إطار حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مد جسور التعاون مع مختلف الاتحادات العمالية حول العالم، إيمانًا بأهمية التضامن الدولى فى مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عالم العمل، وبحث الجمل مع نظيره البرازيلى آفاق التعاون فى مجالات متعددة، منها تبادل التجارب الناجحة فى حماية حقوق العمال، وتعزيز العمل اللائق، وتطوير برامج التدريب المهني التى تساهم فى رفع كفاءة العمال.



وأكد الجانبان على أهمية تفعيل آليات الحوار والتشاور المستمر بين الاتحادين، بما يسهم فى بناء شراكات قوية تعود بالنفع على عمال البلدين. ويعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين الحركتين النقابيتين المصرية والبرازيلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.