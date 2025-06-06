شكرا لقرائتكم خبر عن ‎بالصور "أمين الجبهة الوطنية" يؤدى صلاة عيد الأضحى مع أهالى قريته بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أدى اليوم الوزير السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة قريته بنا ابو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية.ياتي ذلك في اطار حرص القصير على التواجد مع اهله وناسه في كل المناسبات ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم وحل مشكلاتهم حتى خلال تحمله مسؤولية حقيبة الوزارة

‎"و حرص القصير على تقديم التهنئة إلى أهالي قريته في جو يسوده الود والمحبة، متمنيا لهم ولمصر الخير واليمن والبركات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

‎وأكد أمين الجبهة الوطنية على أهمية التكاتف الوطني خلف القيادة السياسية حتى تستطيع مصر مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان

