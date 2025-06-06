شكرا لقرائتكم خبر عن "متبقيات المبيدات" يفحص ويصدر شهادات لأكثر من 2500 عينة لعملاءه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال أول يومين لإجازة عيد الأضحى المبارك، أكثر من 2500 عينة من المنتجات الزراعية والغذائية، للتحليل والفحص وإصدار الشهادات لعملائه.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمصدرين خلال فترات الإجازات، وذلك بمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت عبد اللاه، إلى استمرار المعمل في تأدية دوره ومهامه لاستلام العينات وتحليلها وإصدار النتائج خلال العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، نظرا لدوره المحوري ، في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي، لافتة إلى استقبال المعمل وفحص نتائج أكثر من 2500 عينة وإصدار النتائج والشهادات خلال أول يومين من العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

وأكدت تواجد أطقم العمل المختلفة من باحثين وفنيين وإداريين كل في تخصصه وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد، مشيرة الى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال أجازة العيد حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها، لأكثر من 560 متبقى مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال،

وقالت مدير المعمل انه يتم إجراء التحاليل لأكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام، حيث يتم فحص العينات بأقسام: العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والعقاقير البيطرية والملوثات العضوية الثابتة، كذلك ملامسات الأغذية، مشيرة إلى تواجد أيضا اقسم الإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية.

وأشارت عبد اللاه إلى حرص إدارة المعمل على متابعة أنشطته الرئيسية من استقبال العينات وتحليلها أثناء الأجازات الرسمية باستمرار وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني الطازجة والمصنعة.

ويعتبر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأذغية "كيوكاب" هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عام كما أنه حاصل على الإعتماد من جهة الإعتماد الوطنية الإيجاك ومن جهة الإعتماد الأمريكية A2LA ، ويأتي ذلك في ضوء قيام المعمل بأداء مهامه ودعم العملية التصديرية وتسريع الإجرائات ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

