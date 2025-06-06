شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: تصويت منظمة العمل انتصار يعزز حضور فلسطين دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بالتصويت التاريخي الذي شهده مؤتمر العمل الدولي صباح اليوم الجمعة، الموافق 6 يونيو 2025، حيث صوت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بالإجماع والاكتساح لصالح رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة، وسط تصفيق حار من الحضور، معتبرا ذلك "إنجازا وطنيا وتاريخيا لفلسطين وصفعة قوية لمحاولات إسرائيل لعزلها دوليا".

وقال إسكندر، فى تصريحات لليوم السابع،: إن التصويت لصالح فلسطين في هذا المحفل الدولي يمثل مكسبا كبيرا للشعب الفلسطيني، وفرصة حقيقية لعرض قضايا العمال الفلسطينيين في ظل ما يعانونه من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد تتويجا لنضالات طويلة، وتعزز من الاعتراف الدولي بمكانة فلسطين كدولة.



وأضاف أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية يتيح لها إمكانية بناء علاقات موسعة مع منظمات ونقابات عمالية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي توفرها المنظمة، ما يدعم تطور البنية العمالية الفلسطينية ويعزز من قدراتها التفاوضية على الساحة الدولية.



وأوضح إسكندر أن هذا الإنجاز يمثل تمهيدا مهما نحو الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية في المستقبل، ويعكس في الوقت ذاته الدعم المتنامي في المجتمع الدولي لحقوق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم، موجها الشكر لفريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات على دعمهم لفلسطين داخل أروقة المنظمة.



وأشار إلى أن القرار سيمكن فلسطين من المشاركة في دورات منظمة العمل الدولية المقبلة بفريق وطني ثلاثي الأطراف يضم ممثلين عن الحكومة (وزارة العمل)، وأصحاب الأعمال (اتحاد الغرف التجارية والصناعية)، والعمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وهو ما يعزز من الحضور الفلسطيني الفاعل في السياسات الدولية ذات الصلة بالشأن العمالي.



وأكد أن هذا القرار يتماشى مع الاعتراف الأممي بفلسطين، ويتسق مع ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، فضلا عن مكانة فلسطين في منظمات دولية أخرى كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم على أرض جنيف هو انتصار للحق الفلسطيني، واعتراف دولي بمظلومية عمال فلسطين، ودليل جديد على فشل محاولات الاحتلال في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية.



اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا فى قصر الامم المتحدة فى چنيف