شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يحطّون رحالهم فى مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق؛ اقتداء بهدي الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

وأنهى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والبالغ عددهم (2443) يمثلون 100 دولة حول العالم من رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء بأن يتقبل الله منهم حجهم.

وشاركت القطاعات المعنية بالسعودية في حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى؛ لضمان انتظام مرحلة التصعيد, ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بطمأنينة, وذلك بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج.



