شكرا لقرائتكم خبر عن 368 صوتا لفلسطين بمنظمة العمل الدولية.. واتحاد عمال مصر: صفعة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد عمال مصر، عضو الوفد النقابى المصرى المشارك بمؤتمر العمل الدولى، إن التصويت الساحق لصالح عضوية فلسطين كمراقب في منظمة العمل الدولية، والذي جاءت نتيجته بـ386 صوتا مؤيدا، مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع 42 عن التصويت، يمثل صفعة قوية لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى عرقلة الحضور الفلسطيني فى المحافل الدولية، خاصة في منظمات العمل.

وأضاف مرسال، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اتحاد عمال مصر يبارك هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق رغم كل الضغوط والمناورات السياسية الإسرائيلية، مؤكدا أن النتيجة تعبر عن موقف دولي واضح يعترف بحق الشعب الفلسطيني فى التمثيل والنضال من أجل قضاياه العادلة، ويمنح العمال الفلسطينيين منبرا جديدا للدفاع عن حقوقهم داخل المنظمة الدولية.

وأوضح أن هذا التصويت يمثل خطوة متقدمة في طريق الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بالتضليل الذي تمارسه إسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية، مضيفا: "نحمد الله على هذا الانتصار، ونعتبره انتصارا للحق والعدالة، ولكل عامل فلسطيني يكافح من أجل لقمة عيشه تحت الاحتلال".

وأشار مرسال إلى أن اتحاد عمال مصر سيواصل دعم كل المساعي الفلسطينية المشروعة داخل منظمة العمل الدولية وغيرها من المنابر، داعيا إلى استثمار هذا الزخم في تعزيز الحضور الفلسطيني على المستويات الدولية كافة، ومتابعة فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال والأراضي المحتلة.