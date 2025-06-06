شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عمالى دولى بمنح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية بأغلبية كاسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضت نتائج التصويت على منح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية بانتصار كاسح، ضمن فعاليات أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، حيث خلفت النتائج ارتياحا كبيرا فى صفوف النقابيين العرب والدوليين إثر تتويج جهودهم للحشد ومناصرة الشعب الفلسطيني،

قال شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،: إن هذا الانتصار هو انتصار للمبادئ الإنسانية السامية وشهادة كونية بعدالة القضية الفلسطينية، وهو يوم استثنائي بكل المقاييس، فقد وجهت أطراف الإنتاج الثلاثة من جميع أنحاء العالم وما تمثله هذه القوى من ثقل دولي، رسالة بأن المبادئ الإنسانية السامية لا تزال بخير، وأن قضية الشعب الفلسطيني لا يمكن قبرها، لقد عاينت اندفاع الجميع من أجل تحقيق هذا الانتصار وكنت متأكدا من نيل فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية ثقة مني في التزام جميع مكونات هذه المنظمة بمبادئ الانتصار للقضايا العادلة.

وأضاف سعد،: هذا الانتصار وجه رسائل في كل الاتجاهات، طمأنة لشعبنا الفلسطيني في كل انحاء العالم، تحذير لمطابخ السياسة الدولية بأن فلسطين ليست لوحدها، وختاما بأن الوحدة تصنع المستحيلات، وأتوجه بخالص عبارات الامتنان لكافة الشركاء الاجتماعيين من كل أنحاء العالم وأتوجه إلى أبناء بلدي شعبا وقيادة بخالص عبارات التهاني بهذا الانتصار على الذي يأتي ضمن مسار بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة".

فيما قال لوك تريانجل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات،: إن هذا القرار انتصار تاريخي لدعم الشعب الفلسطيني، نتمنى أن يكون دافعا للجهود الديبلوماسية والوساطة الدولية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كما أتقدم بالتهاني لعمال وشعب فلسطين بهذا الانتصار الجديد، لقد سجل الشركاء الاجتماعيون من جميع أنحاء العالم من جديد وفائهم لمبادئ العدالة ومناصرة حق الشعوب في التحرر، نتمنى أن يشكل التصويت على منح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية حافزا لتنشيط الجهود الدبلوماسية والوساطة الدولية لإنهاء المأساة التي يعيشها قطاع غزة، فخيار الحرب لم يثمر سوى الدمار والضحايا وانهيار كل مظاهر التنمية، سنواصل جهودنا كحركة نقابية عالمية من أجل فرض السلام العادل في الشرق الأوسط".

كما أوضح خالد زاهر الفناطسة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن: حشدنا كل علاقاتنا وصداقتنا انتصارا للشعب الفلسطيني، وأكدنا مجددا المواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأضاف: أتوجه بأحر التهاني للشعب الفلسطيني، لقد حققنا اليوم انتصارا جديدا لقضيته العادلة، وهو انتصار ساهم فيه كل الشركاء الاجتماعيين من كافة أنحاء العالم، نحن كشركاء اجتماعيين أردنيين وانطلاقا من مواقف بلدنا شعبا وقيادة وواجبنا تجاه القضية الفلسطينية، تحولنا إلى خلية نحل لحشد كافة صداقاتنا وعلاقاتنا من أجل التصويت لصالح منح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية.

من ناحيتها، قالت هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات: لم يكن لدينا شك في وفاء الشركاء الاجتماعيين لمبادئ الانتصار للقضايا العادلة، فعشرات السنين من الاحتلال والجبروت لم تفلح في اخماد صوت الحق، لقد سجل كل الشركاء الاجتماعيين من أنحاء العالم صفحة جديدة ضمن الصفحات الناصعة من تاريخ الانتصار للقضايا العادلة، فلسطين اليوم لديها صفة عضو مراقب وبكل استحقاق، فكلما ابتعدت مطابخ السياسة المصلحية كلما انتصرت العدالة، أتوجه بخالص التهاني لعمال وشعب فلسطين بهذا النصر الكاسح، وبكل عبارات الشكر لجميع من صوت لصالح فلسطين وأعتقد أن رسالة قوية وجهت اليوم، فلسطين لم ولن تكون لوحدها وكل محاولات الفقر على قرارات الشرعية الدولية لن تفلح في كبت صوت الحق".