شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: غرفة عمليات خلال عيد الأضحى لتلقى أى شكاوى أو مخالفات وسرعة حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك في ضوء الدور الرقابى والتنظيمى للوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

في هذا الصدد قالت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن غرفة العمليات تهدف إلى تلقي وبحث ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات قد ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال فترة الإجازة، والعمل على سرعة حلها وتذليل أية عقبات قد تواجه الزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

وأضافت "سامي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن من بين مهام غرفة العمليات ايضاً التنسيق والتواصل مع بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا بالأراضي المقدسة لمتابعة أوضاع حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم داخل مصر بشكل مستمر.

وأكدت على أن فرق العمل بالغرفة تم توجيهها بضرورة التعامل السريع مع الشكاوى الواردة، ومتابعة مدى التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج السياحية المُعلنة بدقة وجودة عالية.

وتقدم الوزارة خطوط اتصال مباشرة مع غرفة العمليات لتلقي البلاغات أو الشكاوى والتعامل معها على الفور من خلال الأرقام التالية: 01550008633-01550008630، كما تم أيضا تحديد رقم هاتف مخصص للإبلاغ عن أى طوارئ من خلال الرقم: 01009866900، كما يمكن أيضًا التواصل مع بعثة الوزارة بالأراضي المقدسة على رقم 00966506719982.

هذا، وتستمر الوزارة في تلقي كافة الشكاوى والملاحظات أو المقترحات من زائري المقصد السياحي المصري من المواطنين والسائحين على مدار الساعة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654)، والبريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected].

وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسائحين والزوار في جميع الأوقات، وحرصها على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.