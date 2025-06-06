شكرا لقرائتكم خبر عن أهم النصائح الواجب مراعاتها عند طهى وتناول اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

حدد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ، عددا من النصائح الواجب مراعاتها عند طهى وتناول اللحوم.

وكانت النصائح كالتالى:

1- يجب الحرص في تتبيل لحوم الأضاحى و طهيها جيدا علي درجة حرارة عالية لقتل اي ميكروبات قد تعلق بها.

2- يجب طهى بعض أعضاء الأضحية الداخلية مثل ( الكبد، والقلب) قبل مرور ساعة على استخراجها من جسم الأضحية فى حالة الرغبة فى تناولها أول أيام العيد او يتم حفظها بالتجميد (الفريزر) بعد غسيلها جيدا لحين استهلاكها

3- يفضل استهلاك لحم الرأس وبعض الاعضاء الداخلية مثل (الكلاوى واللسان والكرشة) فى فترة قصيرة لاتتجاوز اسبوعين من تجميدها لانها سريعة الفساد .

4- ينصح بتناول اللحوم المسلوقة أو المشوية باستخدام الشواية الكهرباء والابتعاد نهائياً عن تناول اللحوم المحمرة أو المقلية. لأن اللحم أثناء السلق أو الشى يفقد جزءًا كبيرًا من الدهون الموجودة فيه، وبالتالى تقل كمية الدهون به إلى أدنى حد ممكن.

5- ينصح الإبتعاد عن تناول اللحوم المشوية على الفحم نظرا لاحتوائها على بعض المركبات الضارة نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الفحم والتصاقها بسطح اللحم و كذلك لإحتراق الدهن المتساقط على الفحم وتصاعد أبخرة أحتراقه على سطح اللحم.

