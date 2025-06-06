شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى اشتباكات بين المليشيات فى ليبيا وإلغاء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية ليبية مقتل عدد من المسلحين وإصابة عدد آخر في اشتباكات مسلحة وعنيفة بين ميليشيا محلية من المدينة وتشكيل مسلح من مدينة الزاوية غرب البلاد، نتيجة مقتل مسلح من الزاوية خلال الساعات الماضية، لافتة لمصرع طفل من عائلة الدباشي في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت عصر الخميس.

اشارت المصادر في تصريحات خاص لليوم السابع إلى إلغاء صلاة عيد الاضحى المبارك نتيجة استمرار الاشتباكات وسماع دوي اسلحة متوسطة وثقيلة في صبراتة عقب هجوم على مصيف " ليبرتون " الواقع تحت سيطرة قائد الميليشيا أحمد الدباشي المعروف ب" العمو " وإشعال النيران في مرافقه.

وتداول نشطاء في مدينة صبراتة الليبية مقطع فيديو يبرز هروب عددا من المهاجرين غير الشرعيين من أماكن توقيفهم في مدينة صبراتة جراء الاشتباكات الجارية في المدينة .

فيما ناشد الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة السكان التزام منازلهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات المسلحة حفاظًا على سلامتهم، محذرًا من تعرّض المدنيين للخطر، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الليبيين.

وتدور الاشتباكات بين مليشيا العمو المتورطة في تجارة المخدرات وميليشيا الفار التي تنشط في مدنية الزاوية وتتورط في تهريب الغاز والنفط وتجارة المخدرات في المدينة.

فيما ظهر احمد الدباشي الملقب بـ ”العمو”، في مقطع فيديو متداول عقب الأحداث المتوترة التي شهدتها صبراتة، معلناً عزمه على فضح جميع الأطراف المتورطة في عمليات تهريب المهاجرين داخل المدينة.

وقال الدباشي في الفيديو: سأكشف بالأسماء كل من شارك في هذا الملف القذر، من أفراد وجهات ما حدث اليوم لا يمكن السكوت عليه.