شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إصدار 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة خلال فترة إعداد قانون الرقم العقاري، موضحًا أنه تم ربط جميع قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري.

وأشار إلى الانتهاء من إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحًا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

وتستهدف الحكومة المصرية وفقا لما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء، تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، والتي تعتمد على تخصيص رقم لكل وحدة عقارية في مصر، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، كما يمكن للمواطنين معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم من خلال إيصالات الكهرباء.