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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للتعامل مع اللحوم النيئة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 06 يونيو 2025 01:00 م
بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ،نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع اللحوم النيئة، فى انفوجراف وتضمنت النصائح:-
- احرص على غسل يديك.
- قم بتصفية اللحوم تماما من الدم بعد التقطيع.
- ضع اللحوم في أوعية محكمة الغلق قبل وضعها في الفريزر.
- فرغ الأكياس من الهواء.
- قسمها في أكياس شفافة وليس سوداء.
- لا تغسل اللحوم قبل التبريد والتجميد.
- احرص على التجميد في الفريزر بعد التبريد لمدة كافية.
- بعد الذبح والتقطيع تحفظ اللحوم في درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات للتشميع وإنتاج حمض اللاكتيك الذي يحفظ اللحوم ويعطيها لون وردي ومذاق جيد عند الطهي.
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