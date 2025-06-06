شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للتعامل مع اللحوم النيئة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ،نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع اللحوم النيئة، فى انفوجراف وتضمنت النصائح:-

- احرص على غسل يديك.

- قم بتصفية اللحوم تماما من الدم بعد التقطيع.

- ضع اللحوم في أوعية محكمة الغلق قبل وضعها في الفريزر.

- فرغ الأكياس من الهواء.

- قسمها في أكياس شفافة وليس سوداء.

- لا تغسل اللحوم قبل التبريد والتجميد.

- احرص على التجميد في الفريزر بعد التبريد لمدة كافية.

- بعد الذبح والتقطيع تحفظ اللحوم في درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات للتشميع وإنتاج حمض اللاكتيك الذي يحفظ اللحوم ويعطيها لون وردي ومذاق جيد عند الطهي.