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وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للتعامل مع اللحوم النيئة فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 06 يونيو 2025 01:00 م

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ،نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع اللحوم النيئة، فى انفوجراف وتضمنت النصائح:-

 

- احرص على غسل يديك.

- قم بتصفية اللحوم تماما من الدم بعد التقطيع.

- ضع اللحوم في أوعية محكمة الغلق قبل وضعها في الفريزر.

- فرغ الأكياس من الهواء.

- قسمها في أكياس شفافة وليس سوداء.

- لا تغسل اللحوم قبل التبريد والتجميد.

- احرص على التجميد في الفريزر بعد التبريد لمدة كافية.

- بعد الذبح والتقطيع تحفظ اللحوم في درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات للتشميع وإنتاج حمض اللاكتيك الذي يحفظ اللحوم ويعطيها لون وردي ومذاق جيد عند الطهي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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