شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفطف" ينشر البهجة بين زوار الحديقة الدولية فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطار الطفطف داخل الحديقة الدولية إقبالًا كبيرًا من الزوار في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ حرصت العائلات على تجربة الجولة الترفيهية بين المساحات الخضراء، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وتوافد الأطفال برفقة ذويهم على ركوب الطفطف، الذي يُعد من أبرز وسائل الترفيه داخل الحديقة، حيث يتيح للزوار جولة ممتعة لمشاهدة مختلف معالم الحديقة وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب عدد من الركاب عن سعادتهم بتجربة الطفطف، مؤكدين أنه وسيلة ممتعة للتجول داخل الحديقة، خاصة للأطفال الذين استمتعوا برحلتهم وهم يغنون ويضحكون خلال الجولة.

ويشهد الطفطف إقبالًا متزايدًا خلال الأعياد، حيث يوفر تجربة مميزة للزوار تتيح لهم الاستمتاع بجمال الطبيعة والتنزه بطريقة مختلفة، كما تُعد الحديقة الدولية من الوجهات المفضلة للعائلات خلال العيد، لما توفره من أنشطة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية.