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تحذيرات للحجاج من التعرض للشمس فى الفترة ما بين العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا

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تحذيرات للحجاج من التعرض للشمس فى الفترة ما بين العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا

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القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة – محمود عبد الراضي

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:39 م

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكّدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية؛ لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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