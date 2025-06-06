شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للحجاج من التعرض للشمس فى الفترة ما بين العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا والان مع تفاصيل الخبر

دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكّدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية؛ لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.



