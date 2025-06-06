شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء البهجة.. ملاهى الحديقة الدولية تجذب الأسر فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة الملاهي داخل الحديقة الدولية اليوم إقبالًا من العائلات والأطفال الذين حرصوا على الاستمتاع بالألعاب الترفيهية المتنوعة، في أجواء مبهجة احتفالًا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد الأطفال برفقة ذويهم منذ الصباح الباكر على الألعاب المختلفة، التي تنوعت بين الألعاب الكهربائية، والمراجيح، والسيارات الكهربائية، والقطار السريع، وسط أجواء مليئة بالفرح والضحك.

وأكد عدد من الزوار أن ملاهي الحديقة تعد وجهة مفضلة لأطفالهم خلال العيد، حيث توفر لهم فرصة للاستمتاع بألعاب آمنة ومتنوعة بأسعار مناسبة.

وكان هناك إقبالًا أكبر من المعتاد خلال العيد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار، مع التأكيد على الالتزام بالصيانة الدورية للألعاب للحفاظ على أمن الأطفال.

يُذكر أن منطقة الملاهي داخل الحديقة الدولية تعد من أكثر الأماكن جذبًا للزوار خلال المواسم والأعياد، حيث توفر تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المرح والأمان للأطفال.