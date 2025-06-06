شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت بمحافظة القاهرة تزامنًا مع أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة 6 يونيو، بجولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ورصد أي تحديات أو قصور، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

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تفقد مركز التحكم في الرعاية العاجلة استهل الدكتور محمد الطيب جولته بتفقد مركز التحكم ١٣٧، حيث اطلع على النظام وآليات العمل، وناقش إمكانية الربط مع منظومة الإسعاف بالتنسيق مع مركز المعلومات. كما راجع منظومة شكاوى مجلس الوزراء، واطمأن على سير العمل بها، موجهًا بتطوير المنظومة ورفع كفاءتها لضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور خالد ناصر، مدير مشروع رعايات وحضانات مصر ومركز الخدمات الطارئة 137.

وخلال الزيارة، اطلع نائب الوزير على غرفة العمليات المركزة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن آليات العمل، وأشاد بمستوى الخدمة، حيث سجل عدد الحالات المنتظرة 93 حالة فقط لأول مرة، مع متوسط توفير الرعايات 14 ساعة، و6 ساعات للحضانات.

وناقش نائب الوزير مقترح دمج «الخدمة الصحية المنزلية» بالمنظومة، واستمع إلى آراء ومقترحات العاملين. كما تفقد مركز الخدمات الطارئة 137، واطلع على آليات العمل بشكل عملي، موجهًا بتطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وانتقل نائب الوزير، يرافقه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور هاني أمبابي، مدير الخدمات الصحية بالمؤسسة العلاجية، والدكتور أسامة أنور، مدير المستشفى، لتفقد مستشفى القبطي.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور محمد الطيب على «مشروع الرعايات المركزة الاقتصادية» الذي يضم 9 أسرة بنسبة إشغال 100%، وأشاد بمستوى الخدمة المقدمة. كما استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع وإمكانية تعميمه على باقي المستشفيات، مع مناقشة التحديات وسبل مواجهتها.

وحرص نائب الوزير على التحدث مع المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع على الشاشة المركزية لمراقبة الحالات. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وحوكمة استخدام الأدوية، والحد من السمسرة وتحويل الحالات للمستشفيات الخاصة دون مبرر، إلى جانب دعم السياحة العلاجية وتعزيز الثقة في النظام الصحي المصري.

كما تفقد نائب الوزير الأعمال الإنشائية بوحدة زرع النخاع، ووجه بالتنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، لإنهاء الأعمال في أقرب وقت. وشملت الجولة تفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وقسم التعقيم، والرعاية المركزة التي تضم 12 سريرًا بمعدل إشغال 9 أسرة، حيث استمع إلى تقرير مفصل عن حالة المرضى وآراء الأطقم الطبية.‎

واصل الدكتور محمد الطيب جولته بزيارة مستشفى المنيرة العام، حيث تفقد الصيدلية وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال دون أي نواقص، كما راجع الوجبات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام الجراحة، والأطفال، والعظام، وغرفة فرز الحالات، وغرف التمريض.

وشملت الزيارة تفقد رعاية القلب، ورعاية الأطفال، والحضانات التي تستوعب 22 حضانة بمعدل إشغال 17، حيث استمع إلى تقرير تفصيلي عن حالة الأطفال ومدى رضا المرضى عن الخدمات. كما تفقد المعمل (كيمياء الدم، أمراض الدم، والبكترولوجي)، وقسم الأشعة، والرنين المغناطيسي، والسونار، وراجع دفتر تسجيل الحالات، موجهًا برفع مستوى النظافة لضمان بيئة صحية آمنة.

‎وفي ختام الجولة، أكد الدكتور محمد الطيب على التزام وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة.