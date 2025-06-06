شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف ملابسات وقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالجمعة، 06 يونيو 2025 11:51 ص
فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) سيارتها بالطريق محل البلاغ إصطدمت بـ (عامل – مقيم بمحافظة المنيا ) حال عبوره الطريق ، نتج عن ذلك إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاته، وبمواجهة المذكورة إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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