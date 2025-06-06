شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف ملابسات وقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) سيارتها بالطريق محل البلاغ إصطدمت بـ (عامل – مقيم بمحافظة المنيا ) حال عبوره الطريق ، نتج عن ذلك إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاته، وبمواجهة المذكورة إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.