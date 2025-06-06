شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد انتهاء أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة حدائق المتخصصة فى إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، أعمال تطوير حديقة الحيوان .

و«حديقة الحيوان» بمحافظة الجيزة هى أكبر حديقة حيوان فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تأسست عام 1891، وكانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا»، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، تقع حديقة الحيوان بالجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل.

تضم حديقة الحيوان متحفًا تم بناؤه فى عام 1906، وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، وجداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، ويوجد بها حاليًا حوالى 4800 حيوان وطائر من بينها حيوانات وطيور نادرة، نحو 680 نوعا من الحيوانات، و3150 نوعًا من الطيور، و3124 نوعًا من الزواحف فى ظل مجموعة كبيرة من الأشجار النادرة، التى تم جلبها من جميع أنحاء العالم، وتبلغ أعمار بعضها أكثر من 150 عامًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، لتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

ووضعت الدولة المصرية خطة مُحددة بجميع تفاصيلها لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، على غرار حدائق الحيوان العالمية، خاصة أنها مُسجلة كأثر وبها 8 مبانٍ أثرية، إذ يتم تطويرها مع تطبيق أعلى المعايير، حيث سيتم ربط حديقة الأورمان بعد تطويرها وإعادة إحيائها بحديقة الحيوان، حتى تكون أكبر الحدئق داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوى على حوالى 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة، حيث يتم التطوير بشكل علمى وتحت إشراف وزارة الزراعة والاستعانة بالخبراء الأجانب.

بدء التطوير..

وأغلقت كل من حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة أبوابها أمام الزائرين فى شهر يوليو 2023، نظرا لبدء أعمال التطوير بها ويخضع التطوير بالحديقة لإشراف الاتحادين الدولى والأفريقى لحدائق الحيوان، وذلك من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية، وتحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية.

وتشمل عمليات التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة بعض المحاور الرئيسية، وهى أن تظل الحديقة ملك وزارة الزراعة، والإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية، وعملية التطوير تحت إشراف الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان، عبر تحالف بعض الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركة المشروعات للإنتاج الحربى، حيث وضع مشروع تطوير الحديقة أكبر استشارى عالمى لتطوير حدائق الحيوان، الذى طور 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان فى لندن، واستقدام أنواع جديدة ونادرة من الحيوان لم تكون موجودة من قبل، وزيادة أعدادها. تطوير حديقتى الحيوان والأورمان سيكون بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما، مقابل إيجار سنوى تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، للحفاظ على الطابع التراثى والأثرى للحديقتين والنباتات والأشجار النادرة، وستكون مفتوحة بلا حواجز، وتطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، على أن تظل الحيوانات بالحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

افتتاح رسمى..

أعلنت شركة حدائق المتخصصة فى إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمى أمام الجمهور سيكون فى سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخى.