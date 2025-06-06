شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضاحى بالمغرب.. إقبال كبير على "الديك الرومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسواق المغرب ومن بينها سوق أولاد موسى الأسبوعي، بضواحي بني ملال، إقبالا غير مسبوق، على شراء اللحوم البيضاء، في مقدمتها "الديك الرومي" كبديل لأضحية العيد، وذلك بعد القرار الذى أصدره الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام، نتيجة التراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. وفق "اليوم 24".

تسبب الإقبال الكبير على لحوم الرومى في ارتفاع الأسعار، حيث سجل ثمن الكيلو جرام من لحم الديك الرومي زيادة بـ30 درهماً، منتقلاً من 40 إلى 65 درهماً، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه الزيادة فاقت قدرتهم الشرائية.

من جهة أخرى، باشرت السلطات المحلية تنفيذ قرار منع دخول الشاحنات المحملة بالمواشي إلى الأسواق الأسبوعية، من بينها سوق أولاد مبارك القريب.



يذكر أن القرار جاء ضمن إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني والتصدي لآثار الجفاف المتفاقم، وستتابع السلطات بصرامة كل من يحاول ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع الذبح بسبب القرار الملكي الذي سيجري تنفيذه في كل أرجاء المملكة المغربية.

الإجراءات المتخذة تتضمن أيضا حظرا تاما لبيع المواشي في الأسواق العمومية والفضاءات العشوائية المعروفة بـ«الشناقة»، مع منع أي تجمعات أو ممارسات تقليدية مرتبطة بالعيد، مثل شحذ السكاكين في الأماكن العامة وبيع الفحم المخصص للشواء.