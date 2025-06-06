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السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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  • السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد تهامى زكى

الجمعة، 06 يونيو 2025 10:34 ص

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله أن يعيده علينا جميعًا بالصحة والسكينة.

وقالت سيدة مصر الأولى، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "في هذه الأيام المباركة، يسعدني أن أهنئ شعبنا الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله تعالى أن يعيده علينا جميعًا بالصحة والسكينة، وأن يحمل في طياته الأمل والخير لكل بيت، تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وجعل أيامكم عامرة بالفرح، وأعيادكم دائماً مطمئنة وآمنة".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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