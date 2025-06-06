شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله أن يعيده علينا جميعًا بالصحة والسكينة.

وقالت سيدة مصر الأولى، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "في هذه الأيام المباركة، يسعدني أن أهنئ شعبنا الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله تعالى أن يعيده علينا جميعًا بالصحة والسكينة، وأن يحمل في طياته الأمل والخير لكل بيت، تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وجعل أيامكم عامرة بالفرح، وأعيادكم دائماً مطمئنة وآمنة".