شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر البساتين يفتح 5 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نعمة عارف مدير عام الادارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم فتح 5 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام العيد، منهم 2 للجمعيات الأهلي.

وأضافت ،ل الخليج 365، أنه يتم تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى و الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين إنتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشهد المجزر الألى بالبساتين، بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المجزر الاستضافة مجاناً طوال أيام العيد، بالإضافة لعدة خدمات أخرى منها الكشف واماكن انتظار السيارات.

وفى السياق حذر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

