شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مجزر البساتين يوضح نصائح هامة قبل تخزين اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور السيد عبد الرحمن المشرف العام لمجزر البساتين، نصائح هامة للمضحيين توضح كيفية الحفاظ على اللحوم بعد ذبح الأضحية ، منها الحرص على صيام الأضحية 12 ساعة عن الأكل فقط قبل الذبح والسماح لخا بشرب المياه فقط.

وأوضح " عبد الرحمن"، ل الخليج 365، الطرق السليمة لتخزين لحوم الأضاحى، ناصحا الأهالى بتخزين اللحوم بعد تبريدها خارج الثلاجة ثم وضعها فى أكياس جافة ووضعها على أرفف الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم تخزينها فى الفريزر.

وأضاف أن الذبح يتم بدون فصل الحبل الشوكي حتى يتم تصفية الدم بالكامل من الذبيحة لأنه عندما يتم فصل الحبل الشوكى يتوقف القلب وهو ما يؤدى إلى تواجد كميات من الدم باللحم وهو غير صحى.

وأشار إلى أنه تم فتح 5 صالات لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد، منهم 2 للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى و الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

