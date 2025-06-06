شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد.. شاهد تجهيز الأضاحى بمجزر البساتين قبل التوزيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من مجزر البساتين، رصد من خلاله أعمال تجهيز لحوم الأضاحى قبل توزيعها على المستحقين، وذلك فى مجزر البساتين، من خلال إحد الجمعيات الأهلية، حيث فتح مجزر البساتين 5 صالات لأضاحى المواطنين والجمعيات الأهلية.

وشهد المجزر الألى بالبساتين، بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المجزر الاستضافة مجاناً طوال أيام العيد، بالإضافة لعدة خدمات أخرى منها الكشف وأماكن انتظار السيارات.

وتقدم مجازر القاهرة خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وفى السياق حذر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

