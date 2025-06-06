شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى وفدا من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال لتفعيل التعاون فى التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، مع وفد من المنظمة الدولية لاصحاب الأعمال "IOE" ،لتفعيل سبل التعاون في كافة المجالات المشتركة، على هامش مشاركته خلال هذه الأيام في الدورة 113 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

واستعرض الوزير جبران أمام "الوفد الدولي" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التشجيع على الاستثمار ،وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمدربة ، ووسائل السلامة الصحة المهنية ،وقال أن الدولة حريصة على تشجيع المستثمرين داخل مناخ استثماري آمن تتميز به مصر الأن ،مستعرضا ما تشهده البلاد من نهضة صناعية واقتصادية ومشروعات عملاقة ناجحة توفر الآلاف من فرص العمل ،وتساهم في تحقيق التنمية في كافة المجالات .

كما استعرض الوزير البنية التشريعية المشجعة على الاستثمار خاصة قانون العمل الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في عيد العمال الماضي ،مؤكدا أنه تشريع يراعي معايير العمل الدولية،وأنماط العمل الجديدة،و داعم للاستثمار، وللأمان الوظيفي للعمال باعتبارهم ركيزة التنمية ومحور البناء والتقدم ،كما أشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره نموذج حي على ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال وعمال .

كما أكد الوزير ،على جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في مصر .

من جانبه أكد وفد المنظمة الدولية لاصحاب الأعمال متابعته للتطور الملحوظ في مصر خاصة في الصناعة والاقتصاد ،وأشاروا إلى حرصهم على التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات ،من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة خاصة في مجالات التدريب وتحسين ظروف العمل ليس لصالح أصحاب الأعمال فقط ،بل العمال أيضا ،مشيدين بما يتضمنه قانون العمل الجديد من إحداث توازن وعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.