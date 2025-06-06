شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالميادين وساحات المساجد للتوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ الانشطة التوعوية فى المناسبات ،نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 ، أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة ، وأيضا تعريف الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة

وتهدف الأنشطة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا رفع وعى الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المواد المخدرة لخطورتها على الصحة، حيث يجرى تنظيم الأنشطة المبادرة طوال أيام العيد

وتستهدف مبادرات صندوق مكافحة الإدمان التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 34 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن .

كما تضمنت المبادرات عروض وأنشطة فنية وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان خلال عيد الاضحى المبارك للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان فى ساحات المساجد والميادين العامة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات.



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان فى ساحات المساجد والميادين العامة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



صندوق مكافحة الإدمان ينفد انشطة خلال عيد الاضحى المبارك للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات