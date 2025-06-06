شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.. طقس أيام عيد الأضحى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في الفترة من الجمعة 6 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة أن حالة الطقس خلال أيام العيد يسودها أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلة الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 6 يونيو 2025

حالة الطقس نهارًا:

-طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلًا:

-طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 7 يونيو 2025

حالة الطقس نهارًا:

-طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا:

-طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 8 يونيو 2025

حالة الطقس نهارًا:

-طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا:

-طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الإثنين 9 يونيو 2025

حالة الطقس نهارًا:

-طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا:

-طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-نشاط شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.