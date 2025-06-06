شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أيام عيد الأضحى.. الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال الزوار والان مع تفاصيل الخبر

فتحت الحديقة الدولية بمدينة نصر أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الجمهور بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات والزائرين من مختلف أنحاء القاهرة.

وشهدت الساعات الأولى من الصباح توافد عدد من الأسر والأطفال على بوابات الحديقة، في ظل أجواء آمنة ومنظمة. وقامت إدارة الحديقة بتجهيز المسطحات الخضراء والمرافق العامة، وتكثيف أعمال النظافة، فضلًا عن تعزيز التواجد الأمني داخل الحديقة لضمان راحة الزوار.

وستظل أبواب الحديقة مفتوحة طوال أيام العيد، مع الالتزام بساعات العمل الرسمي، وتقديم الخدمات الترفيهية التي اعتاد عليها الجمهور في الأعياد.

تُعد الحديقة الدولية من أبرز وجهات التنزه في العاصمة خلال الإجازات والمناسبات الرسمية، نظرًا لاتساع مساحتها وتنوع أنشطتها، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للأسر الباحثة عن أجواء العيد في الهواء الطلق.