شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات نقابية مصرية تزور بيت العائلة المصرية بجنيف لتهنئتهم بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وفد من قيادات الوفد النقابى المصرى المشارك بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 113، زيارة ودية إلى بيت العائلة المصرية في جنيف، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للجالية المصرية المقيمة فى سويسرا.

ضم الوفد النقابي كل من: خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس النواب، مجدي البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، محمد أبو العباس نوفل رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، ورئيس لجنة النقل واللوجستيك بالاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل، وكان في استقبال الوفد: جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، ومحمود ياسين عضو الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا.



وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تؤكد حرص القيادات النقابية المصرية على مد جسور التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، وتعزيز روح الانتماء والتعاون المشترك، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

سادت اللقاء أجواء من المودة والتقدير، وتبادل الجميع التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لمصر دوام الأمن والتقدم، وللجاليات المصرية في الخارج مزيدًا من الترابط والنجاح.