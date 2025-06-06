شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان بالحديقة الدولية تشهد إقبالًا واسعًا فى أول أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حديقة الحيوان داخل الحديقة الدولية، اليوم الجمعة، إقبالًا واسعًا من العائلات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ومشاهدة الحيوانات المختلفة وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ورصد ”الخليج 365” مظاهر السعادة فى حديقة الحيوان بالحديقة الدولية على وجوه الأطفال أثناء تجولهم بين أقفاص الحيوانات، حيث حرص الكثير منهم على التقاط الصور التذكارية وإطعام بعض الحيوانات، كما جذبت العروض التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي نظمته الحديقة اهتمام العائلات، مما أضفى مزيدًا من البهجة على الاحتفال.

وكانت الحديقة على استعداد كامل جيدًا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار، عبر تعزيز إجراءات النظافة والأمان وتوفير فرق تنظيمية لضمان راحة الجميع.

وتعد حديقة الحيوان بالحديقة الدولية واحدة من الوجهات المفضلة للعائلات خلال العيد، حيث توفر تجربة مميزة ترفيهية في أجواء طبيعية مميزة، ما يجعلها محطة رئيسية لزوار الحديقة الدولية خلال الاحتفالات.