شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يوجه بتواجد مسؤولى السكة الحديد والمترو والأتوبيس الترددى بالمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم، أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

وأشار بيان الوزارة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، قد اطمئن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها، ووجه بتواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما تابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولى المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر و وانتظام العمل داخل المحطات

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.

واطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه ووجه بتواجد مسئولي شركة الأتوبيس الترددي بالمحطات المختلفة للاشراف على تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين كما تابع الوزير الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكل العاملين بوزراتي الصناعة والنقل بالتهنئة ل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الانجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة و النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.