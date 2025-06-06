شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فتيات وزارة التضامن بالعجوزة تحتفل بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسات فتيات العجوزة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي احتفالاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقامت الفتيات بإعداد كيك فرحا باستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت مجموعة من الفتيات بإعدادها واحتفل بها ما يقرب من 200 فتاة وفرد داخل المؤسسة الذين عبروا عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الاحتفالات في أجواء العيد.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية في مؤسسة الفتيات العجوزة إنطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.