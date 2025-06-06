شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مستشفى التحرير ودور رعاية الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية، صباح اليوم، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، شملت زيارة عدد من دور رعاية الأيتام بحي العجوزة إلى جانب مستشفى التحرير العام، وذلك لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا على الأطفال والمرضى وإدخال البهجة على نفوسهم.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد أوضاع الأطفال والتأكد من جودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم، مقدمًا لهم التهاني وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية مؤكدًا: "نعتبر هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا، ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم واجب وطني قبل أن يكون مسؤولية رسمية.. دور الرعاية شريك أصيل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وسنواصل دعمنا لها بكل السبل".

ووجّه المحافظ خلال الجولة بضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية والترفيهية للأطفال، والحرص على حسن معاملتهم، وتوفير بيئة داعمة وآمنة تعزز من شعورهم بالانتماء والرعاية.

من جانبهم عبّر الأطفال عن سعادتهم بزيارة المحافظ وأبدوا امتنانهم بالهدايا التي قدمها لهم، متمنين تكرار مثل هذه الزيارات التي تدخل السرور إلى قلوبهم.

واستكمالا للجولة، تفقّد المحافظ مستشفى التحرير العام بإمبابة، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وقدم لهم التهاني بمناسبة العيد، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم في أقرب وقت.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة انتظام النوبتجيات والفرق الطبية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة على مدار الساعة، مع التأكيد على جودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

شملت الجولة تفقد عدد من الوحدات الحيوية بالمستشفى، منها وحدة العلاج عن بُعد، وحدة أشعة الماموجرام، وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، قسم الرعاية المركزة، ووحدة معالجة المياه .

ووجّه المحافظ بسرعة دعم المستشفى بالتخصصات الطبية التي تحتاجها، إلى جانب التوسع في تعريف المواطنين بالخدمات العلاجية المستحدثة لتعظيم الاستفادة منها ورفع الوعي الصحي.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن "يوم العيد هو مناسبة للتواصل الإنساني، تتجلى فيه القيم النبيلة والمشاعر الصادقة"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم علينا الأعياد في أجواء من الأمن والاستقرار والرحمة.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومدير مديريات التضامن الإجتماعي والشئون الصحية ورؤساء الأحياء المعنية.