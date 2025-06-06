شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في إستقبال السيد الرئيس عند وصول سيادته لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضوراً واسعاً من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.