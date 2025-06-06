شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى ماحدش يستغلك ويفرض عليك إكراميات على شواطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية - جاكلين منيرالجمعة، 06 يونيو 2025 08:30 ص
تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال الزائرين والوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وموسم المصيف على الشواطئ الممتدة بطول الساحل.
وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط، وإذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد، مع ضرورة المتابعة والحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والمتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.
وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.
والتوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة على بوابات الشواطئ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياه.
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية:
أرقام شكاوى القطاع الشرقى..
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي.
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
01225709553
ارقام شكاوى شاطئ النخيل..
01220030103
01203986324
01277631661
01226325968
أو عن طريق الموقع الرسمى للإدارة
www.catr.gov.eg
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز