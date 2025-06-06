شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى ماحدش يستغلك ويفرض عليك إكراميات على شواطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال الزائرين والوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وموسم المصيف على الشواطئ الممتدة بطول الساحل.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط، وإذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد، مع ضرورة المتابعة والحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والمتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

والتوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة على بوابات الشواطئ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياه.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى..

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي.

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل..

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968



أو عن طريق الموقع الرسمى للإدارة

www.catr.gov.eg