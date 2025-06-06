شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تقدَّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اللهَ عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر، ويجعلها دومًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.

واختتم السيد الرئيس تهنئته قائلًا: "كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع".