شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام عيد الأضحى 2025.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية من (8-4 صباحًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2:5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.