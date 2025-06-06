شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبدء إجازة نهاية العام الدراسي.

أوضحت المديريات التعليمية، أنه سيتم البدء فى إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها من المحافظين في كل محافظة.

وتتيح المديريات التعليمية نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها، عبر مواقعها الرسمية وفي كشوف واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم، علمًا بأن درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية لقرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات،

وأشارت إلى أنه تم عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية)، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب.