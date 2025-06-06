شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 23 مجزرًا فى الجيزة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، فتح المجازر بالمجان للمواطنين لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على الذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة والنظافة إلى جانب الحد من الذبح العشوائي في الشوارع.

وأوضحت المحافظة عناوين المجازر المقرر فتحها بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد، على النحو التالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

- مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وأكدت المحافظة تجهيز المجازر ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين مع تواجد الأطباء البيطريين بشكل دائم للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ودعم جهود المحافظة في مواجهة الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

يُذكر أن محافظ الجيزة، أصدر قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.