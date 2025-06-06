شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء احتفالية وعائلية.. فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من التكبير والتهليل والبهجة، أدي المئات من المصلين بمنطقة سبيكو بمدينة السلام صلاة عيد الأضحي بساحة مسجد الرضوان، حيث قام الشيخ عربي سعيد إمام المسجد بإمامة المصلين في الصلاة، وبعدها ألقي خطبة العيد والتي دارت حول انتهاز فرصة العيد للتصالح والتسامح بين المسلمين، وتجنب أي ضغائن أو مشاكل بين المسلمين، مع ضرورة تطبيق الدين معاملة في حياة كل مسلم، وأن يكون المعروف هو السائد في علاقة المسلم بغيره.

وامتلأ مسجد الرضوان بالمصلين من كافة الأعمار حيث تم تجهيز الساحة الخارجية أمام المسجد كمصلي للرجال، وتم تخصيص المسجد من الداخل كمصلي للسيدات، واصطحب الجميع أطفاله والذين كانوا في غاية الفرحة والبهجة والسعادة.

وخصصت إدارة المسجد فقرات ترفيهية وهدايا للأطفال عقب أداء الصلاة، والتي شهدت تجاوبا وسعادة من قبل الأطفال خاصة في فقرة الدبدوب وميكي، حيث تسابق الأطفال علي التقاط الصور.



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (1)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (2)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (3)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (4)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (5)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (6)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (7)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (8)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (9)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (10)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (11)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (12)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (13)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (14)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (15)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (16)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (17)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (18)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (19)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (20)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (21)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (22)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (23)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (24)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (25)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (26)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (27)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (28)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (29)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (30)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (31)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (1)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (2)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (3)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (4)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (5)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (6)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (7)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (8)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (9)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (10)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (11)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (12)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (13)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (14)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (15)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (16)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (17)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (18)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (19)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (20)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (21)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (22)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (23)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (24)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (25)



فرحة العيد تملأ ساحة الرضوان بمدينة السلام (26)