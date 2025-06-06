شكرا لقرائتكم خبر عن العيد على النيل.. تخفيض أسعار رحلات الأتوبيس النهرى خلال عيد الأضحى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وجه بتخفيض أسعار الرحلات النيلية على الأتوبيس النهرى خلال العيد لتكون 70 جنيها بدلا من 100 لرحلات القناطر الخيرية، للتخفيف عن الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن رحلة القناطر تمتد لأكثر من 6 ساعات ذهاب وإياب من مرسى الأتوبيس في المظلات حتى مرسى القناطر الخيرية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن سعر الرحلات النيلية لمدة ساعة بـ50 جنيها للفرد، مشيرا إلى أنه يتم تسيير رحلات القناطر الخيرية في الصباح وتعود آخر اليوم، حيث تبدأ الرحلة من مرسى الأتوبيس بجوار كوبرى تحيا مصر وتتجه للقناطر وتنتظر الركاب 4 ساعات لإتاحة الفرصة لها التنزهة في القناطر الخيرية ثم العودة بهم مرة أخرى بنفس التذكرة.

تفاصيل أسعار الاتوبيس النهري:

سعر الرحلات النيلية لمدة ساعة بـ50 جنيها للفرد.

أسعار الرحلات على الأتوبيس النهرى بـ70 جنيها بدلا من 100 لرحلات القناطر الخيرية.

- رحلة القناطر تمتد لأكثر من 6 ساعات ذهاب وإياب من مرسى الأتوبيس في المظلات حتى مرسى القناطر الخيرية.

- تبدأ الرحلة من مرسى الأتوبيس بجوار كوبرى تحيا مصر وتتجه للقناطر وتنتظر الركاب 4 ساعات لإتاحة الفرصة لها التنزهة في القناطر الخيرية ثم العودة بهم مرة أخرى بنفس التذكرة.