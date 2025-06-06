شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب السيد الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية وإلإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل، أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا.