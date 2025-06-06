شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر القاهرة تفتح أبوابها مجانا لذبح الأضاحي طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

فتحت مجازر القاهرة أبوابها مجانا أمام أضاحى المواطنين، وذلك عقب أداء صلاة العيد، حيث تقدم محافظة القاهرة خدمات مجانية للمواطنين طوال أيام العيد لذبح الأضاحى مجانا.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان و15 مايو) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان.

وأوضح محافظ القاهرة أن الخدمة المجانية التي تقدمها تلك المجازر، تشمل تيسير الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر القاهرة للعمل 24 ساعة وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.