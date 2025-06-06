شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (8) مساجد، اليوم الجمعة، الموافق 6 من يونيو 2025، حيث تم إحلال وتجديد (5) مساجد، وصيانة وتطوير (3) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1382) مسجدًا، من بينها (941) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(441) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده، وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13463) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و927 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص بقرية المندرة بحري - مركز ديروط؛ ومسجد أولاد عامر بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ ومسجد النصر بعزبة أبو ليلة بقرية بني شقير – مركز منفلوط.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية محمد عبد الوهاب النوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد الإخلاص بعزبة زلط بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بعزبة الحمراء إصلاح شالما – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بعزبة شرف الدين – مركز قليوب.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد النصر بالعوامية – بندر الأقصر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.