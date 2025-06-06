شكرا لقرائتكم خبر عن 366 ساحة تستقبل المواطنين بالقاهرة لأداء صلاة عيد الأضحى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل اليوم الجمعة، 366 ساحة بمحافظة القاهرة، المواطنين لأداء صلاة العيد، وذلك بجانب المساجد القائمة بالمحافظة، حيث وجه الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك تحت إشراف قيادات المديرية.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الأوقاف بتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة .

من جانبه أشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 366 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة ، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.