شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة ذبح الأضاحى بالشوارع 10 آلاف جنيه.. ومحافظ القاهرة: خدمات المجازر مجانا والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين من ذبح الأضاحى فى الشوارع وترك مخلفات الذبح فى الشوارع، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء خلال أيام عيد الأضحى، وتصل قيمة الغرامة إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان.

وأوضح محافظ القاهرة أن الخدمة المجانية التى تقدمها تلك المجازر تشمل تيسير الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم حظر إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأشار "صابر" إلى أنه وجه هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة.